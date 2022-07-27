«Это ваш выбор — заводить детей»: на Кубани чиновница нахамила жителям Вице-губернатор Кубани нахамила не сумевшим устроить детей в школу рядом с домом родителям

Фото: vk.com/minkovaanna

Анна Минькова

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова нагрубила родителям первоклассников, не сумевшим устроить детей в школу рядом с домом. Речь идёт о встрече чиновницы с жителями Губернского микрорайона Краснодара, которые пожаловались на невозможность попасть в школу № 102, пишет «Коммерсант».

В качестве альтернативы родителям будущих первоклассников была предложена школа № 17, однако дорога к ней лежит через промзону и стройку, где нет тротуара. Автобус детям в департаменте образования предоставлять отказались.

Родители школьников написали петицию, пытаясь обратить на ситуацию внимание властей, и добились встречи с Анной Миньковой. Но та обвинила во всём происходящем родителей, заявив одной из жалующихся на ситуацию женщине, что рождение детей было её собственным выбором. Женщина рассказала, что её муж работает в другом регионе, а сама она воспитывает двух детей и не имеет возможности водить ребёнка пешком в школу.

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Это ваш выход и ваш выбор. Это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Вот хотите, таким образом скажу. Уважаемые родители, вы что хотите, что мне сделать? Вы вот интересные такие, вы интересно рассуждаете, — заявила в ответ госпожа заместитель главы Краснодарского края.

Позже Минькова в своём Telegram-канале принесла извинения за сказанные слова. «Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Разговор получился действительно напряжённым», — пояснила вице-губернатор Кубани.

Ранее сразу две школы в Краснодаре — № 102 и № 104 отказались принимать в первый класс несколько сотен детей, сославшись на отсутствие мест. Обе школы расположены на территории микрорайона, во дворах жилых домов. Родители подали документы своевременно и имели постоянную регистрацию, относящуюся к школам, но при этом всё равно получили отказ.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии чиновница из Минобразования заставляла школьников снимать одежду перед сдачей ОГЭ. Таким образом она пыталась забрать у детей телефоны и шпаргалки.