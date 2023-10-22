«Сплошной бетон»: российский боец объяснил сложность взятия Авдеевки Боец с позывным Летчик заявил о сложности взятия Авдеевки из-за укреплений ВСУ

Фото: МО РФ

Российский военнослужащий с позывным Летчик назвал укрепления ВСУ в Авдеевке самой большой сложностью для взятия города под контроль ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По словам бойца, укрепрайон строился украинскими военными на протяжении девяти лет.

Это сплошной бетон. Были предприняты попытки штурма, прорыва, так называемые атаки в лоб, но они заканчивались не очень хорошо, потому что противник достаточно хорошо укрепился. Сейчас начали применять более тяжелое вооружение, и регулярность применения этого вооружения помогает переломить ситуацию в лучшую сторону, — рассказал боец.

Ранее канал также опубликовал кадры наступательной операции ВС РФ у Авдеевки. По данным «Русской Весны», на видео российские войска взламывают оборону противника, уничтожая пехоту и укрепления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, российские войска могут окружить и разгромить ВСУ в районе Авдеевки в течение 30 дней. Аналитик отметил, что недавно район посещал главнокомандующий украинский армией Валерий Залужный, что может говорить о плачевном положении противника.