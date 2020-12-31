Это северяне чудят: оголившиеся туристы на пляже в Сочи попали на видео

https://static.news.ru/photo/c3d16a6e-4b59-11eb-a308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Туристы, оголившиеся на пляже Сочи в декабре, попали на видео и стали объектами насмешек в Интернете.

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте, освещающем жизнь на Кубани.

На записи несколько отдыхающих расположились на лежаках на берегу моря, чтобы позагорать. При этом на большинстве из них из одежды были только плавки или купальники.

Ранее пользователи сервиса объявлений Facebook Marketplace обнаружили в одном из лотов фотографию обнажённой женщины. Её хорошо различимое отражение оказалось в прозрачной крышке стиральной машины. Бывшую в употреблении стиралку, а вместе с ней и сушилку от LG за тысячу долларов предлагала приобрести жительница штата Кентукки. Она уверяла, что оба устройства находятся в отличном состоянии. Однако в результате фотографирования выставленной на продажу бытовой техники американка то ли случайно, то ли для эпатажного привлечения внимания показала обнажённую себя. Внимательные к деталям интернет-пользователи не упустили случая обсудить пикантные подробности на сервисе Reddit, где был обнародован скриншот объявления, писал NEWS.ru.