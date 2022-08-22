«Это нормально»: в Сети появилось видео с бегущим по городу медведем В Сети появилось видео с бегущим по городу Стрежевой медведем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сети появился видеоролик, на котором видно, как по улицам города Стрежевой в Томской области бегает медведь. Автор видео Сергей Артамонов заявил, что появление медведя в его городе — это нормальное явление. Он сообщил «Газете.Ru», что опасности от зверя он не почувствовал, а также позвонил в полицию, чтобы они поймали лестного обитателя.

Медведи в наших краях — это нормально. Они, конечно, нечасто выходят, но бывает выходят. Чтобы какую-то опасность я почувствовал— такого не было, мы держали дистанцию. <...> Я потом позвонил на горячую линию предупредить, объяснил, во сколько это было, на что мне ответили дежурные, что охотники выехали, уже вызов был, — пояснил очевидец.

Артамонов добавил, что обычно медведей, которые забрели в город, не усыпляют. По его словам, охотники выезжают бригадой и пристреливают животное.

Распространяемая ранее в соцсетях и СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, оказалась фейком. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. Он также отметил, что фото погибшей в результате происшествия женщины были сделаны несколько лет назад в другом регионе.