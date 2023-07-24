«Это не мясные штурмы»: Сладков о наступлении ВС России в обхват Харькова Военкор Сладков заявил о преобладании российской военной школы над западной

Фото: МО РФ

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что российские войска не прибегают к «закидыванию противника телами», а руководствуются военной наукой. По словам Сладкова, примером этого служит наступление ВС РФ в обхват Харькова.

Наступление наших ребят в обхват Харькова — это не «мясные штурмы», это преобладание российской военной школы над западной. Мы идем по науке, а не закидываем противника телами. Конечно, движение вперед — дело тяжелое и кровавое, но это не «взять любой ценой», — написал Сладков.

Ранее Сладков заявил, что покрыть всю Москву средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов невозможно, поскольку в таком случае перестанет работать интернет, а подобные условия для мегаполиса неприемлемы. По словам Сладкова, для защиты территории нужно побеждать на фронте, также важны успехи военно-промышленного комплекса и уровень подготовки бойцов, готовых защищать свою землю.

Перед этим Сладков указал на большие потери ВСУ при контрнаступлении. Журналист отметил, что не может согласиться со словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские военные вот-вот преодолеют российские минные поля.