«Это не месть»: Ходаковский объяснил ночные взрывы в Одессе Военкор Ходаковский назвал взрывы в Одессе логическим шагом

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Одесса, Украина

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале заявил, что ночные взрывы в Одессе являются не местью за унижение и обман, а логическим шагом в алгоритме. По его словам, в нынешней ситуации Россия не могла поступить по-другому. Минобороны информацию по Одессе на данный момент не комментировало.

Ракеты по Одессе — это не месть за унижение и обман, — это логический шаг в алгоритме, который не предусматривал альтернативы, — заявил Ходаковский.

Россию в очередной раз обманули, однако она с определенной периодичностью сознательно подставляется под такие обманы, добавил военкор. По его словам, таким образом Москва оставляет за собой право сказать, что хотела сделать как лучше.

Мы, терпилы, которых каждый раз «партнеры» обводили вокруг пальца, хотели этого избежать, понимая логику развития событий и предупреждая: не лезьте к нам через забор — во дворе злая собака, — заключил военкор.

Ранее Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о нескольких взрывах в Одессе. По его информации, в небе над городом работает система ПВО. Воздушные силы Украины объявили о запуске сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 на территории региона. Минобороны России не давало комментариев по данной теме.