«Это наш двор»: коренную беременную тюменку избили, назвав «понаехавшей» В Тюмени женщина ударила по лицу беременную, чей сын оскорбил других детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тюменка Анастасия, находясь на 15-м месяце беременности, получила удар в лицо от другой горожанки, сообщает 72.ru. Обе мамочки гуляли во дворе со своими детьми. Четырехлетний сын потерпевшей в какой-то момент упал с карусели, заплакал и назвал других детей на площадке плохими. Предположительно, именно это стало триггером для мамы другого ребенка.

Она ходила около площадки, злилась. Звучали от нее такие фразы, как «Понаехали!», «Это наш двор». Подошла ко мне. Я только успела повернуться, чтобы поговорить с ней, — она ударила меня кулаком в лицо. Избила меня и пыталась натравить своего сына, мальчика лет семи, на моего. И ее ребенок стоял и плевал моему в лицо, — рассказала Анастасия.

Девушка предположила, что тюменка приняла ее за приезжую из-за темного цвета волос. По ее словам, удару не предшествовала какая-либо коммуникация.

Ей не понравилось, что я темненькая. Называла меня приезжей. А я — коренная тюменка. Всю жизнь живу в этом городе, как и мои родители, бабушки и дедушки. Не знаю, что ее спровоцировало: в диалог я с ней не вступала, — говорит пострадавшая.

Анастасия зафиксировала ушибы в травмпункте и обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция начала проверку в отношении мужчины, который пообещал «вмять в асфальт» обидчика своего сына. Один из очевидцев смог заснять нападение на камеру.