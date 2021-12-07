«Эта женщина — не мать»: детский омбудсмен про избиение девочки в Казани

Избитая в Казани собственной матерью девочка сейчас находится в больнице под присмотром врачей, в отношении родственницы, скорее всего, возбудят уголовное дело, рассказала NEWS.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Собеседница отметила, что «эта женщина — не мать», так как ничто не может оправдать такое отношение к дочери.

Ребёнок находится в больнице, её у матери отобрали. По матери, скорее всего, возбудят уголовное дело по факту избиения ребёнка. К нам обратилась бабушка ребёнка для того, чтобы взять девочку под опеку, но мать пока ещё не лишена родительских прав, но надеюсь, будет ставиться вопрос о лишении её родительских прав. Отец родительских прав не лишён, и оснований для этого пока мы не видим, — рассказала Волынец.

Омбудсмен добавила, что семья на учёте не состояла, а тревогу из-за видео с избиением забила бабушка — отец потерпевшей случайно прислал ей видеоролик, снятый матерью пострадавшей.

Бабушка забила тревогу и правильно сделала. Я считаю, что эта женщина — не мать. Какие бы ни были причины, ни что не оправдывает такое отношение к ребёнку, — подытожила Волынец.

Накануне жительница Казани опубликовала видео с издевательствами над собственной дочерью. На кадрах видно, как ребёнок падает на пол, а мать в состоянии алкогольного опьянения избивает девочку, объясняя это тем, что муж тоже издевался над ней. Известно, что прокуратура Советского района Казани уже начала проверку в отношении женщины. Как заявили в ведомстве, семья поставлена на учёт, а ситуация находится «на особом контроле». Также представители прокуратуры отметили, что проверят работу органов опеки.

Ранее в ХМАО избили 13-летнюю чеченскую школьницу. О нападении на девочку рассказал представитель главы ЧР в ХМАО Югра Адлан Орзалиев. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга и травмами лица. Орзалиев потребовал правоохранителей привлечь виновников к ответственности. Об этом он заявил в видеообращении к губернатору Югры Наталье Комаровой в Instagram.