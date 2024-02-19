Эстонка попыталась провезти в Россию сотни эмбрионов в чемодане Таможенники в Ленобласти задержали женщину с 200 моделями эмбрионов в чемодане

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Таможенники в пункте пропуска «Ивангород» Ленинградской области задержали жительницу Эстонии, которая пыталась провезти в Россию 200 моделей эмбрионов человека, сообщили в пресс-службе ФТС. Партию признали коммерческой, поэтому она должна была быть задекларирована. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.

Кингисеппские таможенники в пункте пропуска «Ивангород» обнаружили необычный груз — 200 моделей эмбриона человека. Их пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии. <...> В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), — говорится в сообщении.

Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись «Не игрушка!». Нарушительница рассказала, что выполняла просьбу третьих лиц.

Ранее сотрудники Центральной почтовой таможни нашли музыкальный инструмент, сделанный из человеческой кости и кожи. Находкой оказалась ритуальная флейта, отправленная из Москвы в Германию. Инструмент не относится к культурным или палеонтологическим ценностям, то есть флейта изготовлена в современные дни. Находку отправили в МВД.