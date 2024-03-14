Эстонец попытался вывезти через границу в Ленобласти 90 муляжей лиц

Фото: sztu.customs.gov.ru

Житель Эстонии попытался вывезти через границу в Ленинградской области 90 муляжей лиц, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления. Его остановили кингисеппские таможенники.

Как уточняет издание, эстонец хотел вывезти из России 90 силиконовых муляжей общим весом 7,4 кг. Изделия имитировали верхнюю часть лица и были убраны в рюкзак. Партию признали коммерческой, перед вывозом на нее следовало подать таможенную декларацию, чего иностранец не сделал. Сам мужчина отметил, что муляжи были нужны ему для обучения приемам татуировки и пирсинга. Товары отправили на экспертизу, в ходе которой установят их точную стоимость.

Таможенники ранее задержали жительницу Эстонии на пункте пропуска «Ивангород» Ленинградской области. Женщина пыталась провезти в Россию 200 моделей эмбрионов человека. Партию признали коммерческой. Сама женщина объяснила, что выполняла просьбу третьих лиц.

До этого в Бурятии таможенники пресекли вывоз в Монголию двух незадекларированных устройств для майнинга криптовалют. Уточняется, что аппараты нашли в легковом автомобиле на таможенном посту пропускного пункта «Кяхта». Стоимость техники на рынке составляет около 24 тысяч рублей.