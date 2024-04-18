«Есть утонувшие, о них почему-то не говорят»: рассказы из центра наводнения

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уже вторую неделю регионы РФ затапливает из-за паводков. В бедственном положении находятся Оренбургская, Тюменская, Томская и Курганская области, а также Бурятия. Местами ситуация усугубляется прорывами дамб. Нередки случаи, когда вода достигает уровня вторых этажей. NEWS.ru поговорил с жителями пострадавших населенных пунктов. Они рассказали, как обстоят дела на местах, с какими проблемами им приходится сталкиваться и как переживают происходящее.

«Выяснилось, что есть утонувшие люди»

Ольга из Орска (Оренбургская область)

Дела обстоят очень плачевно. Вода уходит, но возникли новые проблемы. Например, в городе появилось очень много крыс и насекомых. В домах нет воды, а во многих районах — еще и газа. С поступлением питьевой воды тоже огромные трудности: люди часами стоят в очередях, некоторые чуть ли не в драки кидаются за бутылку воды.

Стали разгребать последствия паводка, и выяснилось, что есть утонувшие люди, о которых нам почему-то не говорят. Вот 17 апреля были похороны молодого человека, который погиб во время наводнения. Это был мой близкий друг.

Сейчас в некоторых районах вода ушла практически полностью: затопленными остались только подвалы и погреба. В других вода еще стоит в самих домах. А где-то затопленными остаются целые улицы. Жилища людей практически разрушены, все, что было нажито, уничтожено полностью, то есть восстановлению это не подлежит.

На данный момент я проживаю в том районе, куда вода не дошла. Но место, где я жила раньше, затоплено полностью. Мой прошлый дом ушел под воду по самую крышу. То же с домами моих друзей и родственников.

Есть те, кто отказался покидать свои жилища. В основном это жители многоквартирных домов, где затопило только первые этажи. Они сидели в своих квартирах без газа и света.

Мой друг, который утонул, тоже хотел остаться дома, чтобы охранять его от мародеров. У нас было много случаев воровства, некоторые пытались нажиться на беде. Люди пытаются своими силами бороться с мародерами: приезжают следить за этим, сооружают места для ночлега на крышах гаражей.

Многие спасались, оставляя своих животных. Но у нас очень хорошо работают волонтеры, которые им помогают, — в городе Новотроицке для домашних питомцев был создан пункт передержки. Но ситуация все равно остается бедственной, потому что многим людям некуда вернуться и, соответственно, некуда забрать животных. У нас спасали и коров, и овец. Но многие животные просто утонули, многих кошек и собак не смогли спасти.

Сделаю важную оговорку: наши власти сообщают, что предупреждали нас о наводнении за пять дней. Но этого не было. И таких масштабов бедствия не было никогда в жизни. Люди ожидали, что будет какой-то очередной несерьезный паводок, а когда увидели, с какой скоростью вода подступает, началась паника.

Горожанам становилось плохо, когда они наблюдали, как их дома уходят под воду. Все молились и надеялись, что пронесет. Но, к сожалению, не пронесло. Истерика, слезы… Все были в огромном шоке. К тому же у нас город провинциальный, с низкими зарплатами, поэтому те, кто потерял свое имущество, вряд ли смогут полностью восстановить его.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Выезда отсюда нет, помощи нет»

Раиса из села Афонькино (Тюменская область)

Мы тонем, вода со всех сторон. Выезда отсюда нет, помощи нет. О чем здесь можно разговаривать? Прокуратура говорит, что у нас есть пункт временного размещения. Я пришла в ДК, где он должен быть, а там все закрыто.

Людей начали эвакуировать 16 апреля, их привезли в ДК, а оттуда с вещами стали обратно по домам развозить. Люди просто не успели покинуть Афонькино. Дорогу размыло, нас отрезало. Мы остались без всего.

Нас отсюда не вывозят. В селе живет 700 человек: здесь много детей, есть пенсионеры, инвалиды, сердечники. Люди в панике. Таксисты отказываются сюда ехать, потому что дорога плохая. Мы просто не можем покинуть это место. А те, у кого есть машины, естественно, уже сами уехали.

Я звонила куда только можно, ко мне приехали наша администрация и полиция. Говорят, что не нужно паники, и тут же мне в глаза заявляют, что прогнозы неутешительные.

Свет отключали. Воды вчера не было, сегодня полдня опять ее нет. Говорят, что питьевая вода была доставлена в село, но что-то я не ощутила ее наличия в магазине.

Мне сегодня звонят, говорят: «Раиса Сергеевна, заберите детей из садика». Я туда бежала в слезах. Когда увидела эту воду возле моста, у меня аж сердце заколотилось. Пока я в панике собирала вещи, ездила машина, предупреждала об эвакуации. А где эта эвакуация?

Я звонила в МЧС, просила перевезти нас в Ильинку, оттуда я бы своим ходом к родственникам поехала. На что мне сказали: «А где вы были раньше?» А я им отвечаю, что к нам приезжала [глава района Татьяна] Богданова и заявила, что «прям о-го-го» воды не будет.

У нас Паленка тонет. Новогеоргиевка начинает тонуть. Викторовку окружило водой. Люди не знают, что им делать и куда обращаться. Все пытаются засунуть вещи куда повыше, спасти хоть какую-то технику. Потому что Афонькино — и без того забытая Богом деревня. Если вода в дома зайдет, то нужно будет много времени и сил, чтобы за ущерб что-то выплатили.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Дома были затоплены под крышу»

Татьяна из СНТ «Левобережье» (Томск)

Сейчас вода немного спала. Потому что топить начало в пятницу вечером, [12 апреля], пик пришелся на субботу. Большая часть СНТ по-прежнему находится под водой. У некоторых людей участки затоплены под кромку заборов, то есть первые этажи полностью под водой.

До этого в отдельных частях СНТ дома были затоплены под крышу. Один мужчина заплывал на территорию на лодке и снимал видео. Он был на уровне второго этажа. У него на участке холодильник плавал, а свою машину он даже не смог найти.

При этом в «Левобережье» осталось приличное количество людей. 13 апреля сотрудники МЧС приезжали их эвакуировать. Но кто-то понадеялся, что это будет паводок, как в 2010 году, когда вода резко пришла и менее чем за сутки так же резко ушла.

Остались в основном те, кому некуда бежать, некуда девать свою живность. Сидят на вторых этажах со своими животными. Но прям отрезанных от цивилизации участков — единицы. Сейчас, когда вода спадает, стали хотя бы появляться дороги.

Власти говорят, что в СНТ пострадало 130 домов, хотя на самом деле 130 домов — это как те, которые относительно уцелели. Все остальные утонули. У нас чуть больше тысячи домов. СНТ довольно большое, в нем даже есть свои микрорайоны. Микрорайоны Зайчик и Дружный очень сильно затопило.

15 апреля в нашем общем чате стали писать, что в «Левобережье» появились незнакомые машины. Потом одна женщина рассказала, что ее сын подрался с мародерами, которые внаглую залезли в дом с монтажкой и начали все ломать и ковырять.

Отследить по камерам их было трудно, потому что поселок был обесточен. Сейчас стал появляться свет, и местные вычислили, что по СНТ ездят две машины с людьми неславянской наружности с черными бородами и в шапках. Кто-то даже видел, как они грузили какие-то мешки. Больше всего мы опасаемся, что они срежут провода.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Каждые два часа гудит сирена»

Алексей из Кургана (Курганская область)

Информация о том, что у нас будет высокий паводок, прошла еще в январе. Объясняли это большим количеством снега, выпавшего в Казахстане. Это подтверждалось тем, что животные даже стали убегать оттуда в нашу область, чтобы не погибнуть от так называемого «переснега».

В начале апреля на Каратомарском водохранилище сообщили о заполнении на 97%, там решили осуществить сброс воды. Ниже находится город Костанай, где очень быстро затопило частный сектор.

А дальше вода пошла к нам в Курган. Мы эту воду ждали, стали готовиться к паводку. Еще когда ничего не было, высоту нашей дамбы стали увеличивать с помощью мешков с песком. Помогали волонтеры, студенты, курсанты военных училищ.

Вода уже дошла до Кургана. Есть такие понятия, как голова, тело и хвост паводка. Так вот — сейчас к нам пока заходит голова. На границе с Казахстаном есть село Звериноголовское, по которому прогнозируют, как будет в Кургане. На пике — пять-шесть дней назад — высота воды там была 10,08 метра.

Сегодня у нас ситуация такова, что вода поднялась до отметки примерно 7,5 метра. Вечером 15 апреля стало подтапливать частный сектор. Но он был построен местными на свой страх и риск. Они знали, что будут строиться в зоне затопления, в пойме реки Тобол. Там всегда подтапливало, со времен царя Гороха.

Но затопило там буквально по колено. Где-то, может, и по пояс. То есть такого, как в Орске — чтобы крыши поплыли, — у нас нет.

Людей за неделю до этого предупредили, что нужно покинуть территорию с вещами и животными. Для животных даже сделали какие-то загоны. А людей разместили в пунктах временного размещения в школах, организовали для них питание. Каждые два часа даже в «высоких» районах Кургана, которые к паводку отношения не имеют, гудит сирена.

Есть люди, которые остались в своих домах, потому что боятся мародеров: они грабят частный сектор. Сейчас этих людей вывозят на лодках.

Как маркер ЧП у нас есть шоссе Тюнина, которое ведет вглубь области через эту пойму. Считается плохим знаком, когда его начинает заливать. И вот рано утром 16 апреля его как раз затопило, движение там остановили.

Власти дали информацию о том, что предварительно собирают списки по затопленным домам. То есть уже можно подать заявки на возмещение ущерба. Но там 10 тысяч рублей полагается, а дальше — как Бог подаст.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Страшное было зрелище»

Анастасия из СНТ «Колос» (Республика Бурятия)

Там ужас что творится. Все дома под крышу затоплены. У моих родителей там дача находится. На той неделе они туда уже почти все завезли: холодильник, телевизор и постель. Каждый год именно в этом месте образуется затор льда, но почему-то МЧС заранее ничего не предпринимает.

Вот в прошлом году страшное было зрелище, когда лед по реке пошел. Льдина на льдину, и все это опять в этом же месте, прямо к домам поплыли. Если бы я тогда не стала бить тревогу, последствия были бы, как в 2017 году, — тогда льдины прямо в огородах большими глыбами лежали у тех домов, что близко к берегу.

В том году нам пришлось звонить в 112, и только тогда в МЧС зашевелились. А если бы не звонок, кто знает, что было бы…

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