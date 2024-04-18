Уже вторую неделю регионы РФ затапливает из-за паводков. В бедственном положении находятся Оренбургская, Тюменская, Томская и Курганская области, а также Бурятия. Местами ситуация усугубляется прорывами дамб. Нередки случаи, когда вода достигает уровня вторых этажей. NEWS.ru поговорил с жителями пострадавших населенных пунктов. Они рассказали, как обстоят дела на местах, с какими проблемами им приходится сталкиваться и как переживают происходящее.
«Выяснилось, что есть утонувшие люди»
Ольга из Орска (Оренбургская область)
Дела обстоят очень плачевно. Вода уходит, но возникли новые проблемы. Например, в городе появилось очень много крыс и насекомых. В домах нет воды, а во многих районах — еще и газа. С поступлением питьевой воды тоже огромные трудности: люди часами стоят в очередях, некоторые чуть ли не в драки кидаются за бутылку воды.
Стали разгребать последствия паводка, и выяснилось, что есть утонувшие люди, о которых нам почему-то не говорят. Вот 17 апреля были похороны молодого человека, который погиб во время наводнения. Это был мой близкий друг.
Сейчас в некоторых районах вода ушла практически полностью: затопленными остались только подвалы и погреба. В других вода еще стоит в самих домах. А где-то затопленными остаются целые улицы. Жилища людей практически разрушены, все, что было нажито, уничтожено полностью, то есть восстановлению это не подлежит.
На данный момент я проживаю в том районе, куда вода не дошла. Но место, где я жила раньше, затоплено полностью. Мой прошлый дом ушел под воду по самую крышу. То же с домами моих друзей и родственников.
Есть те, кто отказался покидать свои жилища. В основном это жители многоквартирных домов, где затопило только первые этажи. Они сидели в своих квартирах без газа и света.
Мой друг, который утонул, тоже хотел остаться дома, чтобы охранять его от мародеров. У нас было много случаев воровства, некоторые пытались нажиться на беде. Люди пытаются своими силами бороться с мародерами: приезжают следить за этим, сооружают места для ночлега на крышах гаражей.
Многие спасались, оставляя своих животных. Но у нас очень хорошо работают волонтеры, которые им помогают, — в городе Новотроицке для домашних питомцев был создан пункт передержки. Но ситуация все равно остается бедственной, потому что многим людям некуда вернуться и, соответственно, некуда забрать животных. У нас спасали и коров, и овец. Но многие животные просто утонули, многих кошек и собак не смогли спасти.
Сделаю важную оговорку: наши власти сообщают, что предупреждали нас о наводнении за пять дней. Но этого не было. И таких масштабов бедствия не было никогда в жизни. Люди ожидали, что будет какой-то очередной несерьезный паводок, а когда увидели, с какой скоростью вода подступает, началась паника.
Горожанам становилось плохо, когда они наблюдали, как их дома уходят под воду. Все молились и надеялись, что пронесет. Но, к сожалению, не пронесло. Истерика, слезы… Все были в огромном шоке. К тому же у нас город провинциальный, с низкими зарплатами, поэтому те, кто потерял свое имущество, вряд ли смогут полностью восстановить его.
«Выезда отсюда нет, помощи нет»
Раиса из села Афонькино (Тюменская область)
Мы тонем, вода со всех сторон. Выезда отсюда нет, помощи нет. О чем здесь можно разговаривать? Прокуратура говорит, что у нас есть пункт временного размещения. Я пришла в ДК, где он должен быть, а там все закрыто.
Людей начали эвакуировать 16 апреля, их привезли в ДК, а оттуда с вещами стали обратно по домам развозить. Люди просто не успели покинуть Афонькино. Дорогу размыло, нас отрезало. Мы остались без всего.
Нас отсюда не вывозят. В селе живет 700 человек: здесь много детей, есть пенсионеры, инвалиды, сердечники. Люди в панике. Таксисты отказываются сюда ехать, потому что дорога плохая. Мы просто не можем покинуть это место. А те, у кого есть машины, естественно, уже сами уехали.
Я звонила куда только можно, ко мне приехали наша администрация и полиция. Говорят, что не нужно паники, и тут же мне в глаза заявляют, что прогнозы неутешительные.
Свет отключали. Воды вчера не было, сегодня полдня опять ее нет. Говорят, что питьевая вода была доставлена в село, но что-то я не ощутила ее наличия в магазине.
Мне сегодня звонят, говорят: «Раиса Сергеевна, заберите детей из садика». Я туда бежала в слезах. Когда увидела эту воду возле моста, у меня аж сердце заколотилось. Пока я в панике собирала вещи, ездила машина, предупреждала об эвакуации. А где эта эвакуация?
Я звонила в МЧС, просила перевезти нас в Ильинку, оттуда я бы своим ходом к родственникам поехала. На что мне сказали: «А где вы были раньше?» А я им отвечаю, что к нам приезжала [глава района Татьяна] Богданова и заявила, что «прям о-го-го» воды не будет.
У нас Паленка тонет. Новогеоргиевка начинает тонуть. Викторовку окружило водой. Люди не знают, что им делать и куда обращаться. Все пытаются засунуть вещи куда повыше, спасти хоть какую-то технику. Потому что Афонькино — и без того забытая Богом деревня. Если вода в дома зайдет, то нужно будет много времени и сил, чтобы за ущерб что-то выплатили.
«Дома были затоплены под крышу»
Татьяна из СНТ «Левобережье» (Томск)
Сейчас вода немного спала. Потому что топить начало в пятницу вечером, [12 апреля], пик пришелся на субботу. Большая часть СНТ по-прежнему находится под водой. У некоторых людей участки затоплены под кромку заборов, то есть первые этажи полностью под водой.
До этого в отдельных частях СНТ дома были затоплены под крышу. Один мужчина заплывал на территорию на лодке и снимал видео. Он был на уровне второго этажа. У него на участке холодильник плавал, а свою машину он даже не смог найти.
При этом в «Левобережье» осталось приличное количество людей. 13 апреля сотрудники МЧС приезжали их эвакуировать. Но кто-то понадеялся, что это будет паводок, как в 2010 году, когда вода резко пришла и менее чем за сутки так же резко ушла.
Остались в основном те, кому некуда бежать, некуда девать свою живность. Сидят на вторых этажах со своими животными. Но прям отрезанных от цивилизации участков — единицы. Сейчас, когда вода спадает, стали хотя бы появляться дороги.
Власти говорят, что в СНТ пострадало 130 домов, хотя на самом деле 130 домов — это как те, которые относительно уцелели. Все остальные утонули. У нас чуть больше тысячи домов. СНТ довольно большое, в нем даже есть свои микрорайоны. Микрорайоны Зайчик и Дружный очень сильно затопило.
15 апреля в нашем общем чате стали писать, что в «Левобережье» появились незнакомые машины. Потом одна женщина рассказала, что ее сын подрался с мародерами, которые внаглую залезли в дом с монтажкой и начали все ломать и ковырять.
Отследить по камерам их было трудно, потому что поселок был обесточен. Сейчас стал появляться свет, и местные вычислили, что по СНТ ездят две машины с людьми неславянской наружности с черными бородами и в шапках. Кто-то даже видел, как они грузили какие-то мешки. Больше всего мы опасаемся, что они срежут провода.
«Каждые два часа гудит сирена»
Алексей из Кургана (Курганская область)
Информация о том, что у нас будет высокий паводок, прошла еще в январе. Объясняли это большим количеством снега, выпавшего в Казахстане. Это подтверждалось тем, что животные даже стали убегать оттуда в нашу область, чтобы не погибнуть от так называемого «переснега».
В начале апреля на Каратомарском водохранилище сообщили о заполнении на 97%, там решили осуществить сброс воды. Ниже находится город Костанай, где очень быстро затопило частный сектор.
А дальше вода пошла к нам в Курган. Мы эту воду ждали, стали готовиться к паводку. Еще когда ничего не было, высоту нашей дамбы стали увеличивать с помощью мешков с песком. Помогали волонтеры, студенты, курсанты военных училищ.
Вода уже дошла до Кургана. Есть такие понятия, как голова, тело и хвост паводка. Так вот — сейчас к нам пока заходит голова. На границе с Казахстаном есть село Звериноголовское, по которому прогнозируют, как будет в Кургане. На пике — пять-шесть дней назад — высота воды там была 10,08 метра.
Сегодня у нас ситуация такова, что вода поднялась до отметки примерно 7,5 метра. Вечером 15 апреля стало подтапливать частный сектор. Но он был построен местными на свой страх и риск. Они знали, что будут строиться в зоне затопления, в пойме реки Тобол. Там всегда подтапливало, со времен царя Гороха.
Но затопило там буквально по колено. Где-то, может, и по пояс. То есть такого, как в Орске — чтобы крыши поплыли, — у нас нет.
Людей за неделю до этого предупредили, что нужно покинуть территорию с вещами и животными. Для животных даже сделали какие-то загоны. А людей разместили в пунктах временного размещения в школах, организовали для них питание. Каждые два часа даже в «высоких» районах Кургана, которые к паводку отношения не имеют, гудит сирена.
Есть люди, которые остались в своих домах, потому что боятся мародеров: они грабят частный сектор. Сейчас этих людей вывозят на лодках.
Как маркер ЧП у нас есть шоссе Тюнина, которое ведет вглубь области через эту пойму. Считается плохим знаком, когда его начинает заливать. И вот рано утром 16 апреля его как раз затопило, движение там остановили.
Власти дали информацию о том, что предварительно собирают списки по затопленным домам. То есть уже можно подать заявки на возмещение ущерба. Но там 10 тысяч рублей полагается, а дальше — как Бог подаст.
«Страшное было зрелище»
Анастасия из СНТ «Колос» (Республика Бурятия)
Там ужас что творится. Все дома под крышу затоплены. У моих родителей там дача находится. На той неделе они туда уже почти все завезли: холодильник, телевизор и постель. Каждый год именно в этом месте образуется затор льда, но почему-то МЧС заранее ничего не предпринимает.
Вот в прошлом году страшное было зрелище, когда лед по реке пошел. Льдина на льдину, и все это опять в этом же месте, прямо к домам поплыли. Если бы я тогда не стала бить тревогу, последствия были бы, как в 2017 году, — тогда льдины прямо в огородах большими глыбами лежали у тех домов, что близко к берегу.
В том году нам пришлось звонить в 112, и только тогда в МЧС зашевелились. А если бы не звонок, кто знает, что было бы…
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