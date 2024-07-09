«Если она выживет, то она монстр»: зарубивший девочку сибиряк сел на 19 лет Сибиряка посадили на 19 лет за убийство шестилетней девочки топором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае 59-летнего жителя Кежемского района деревни Тагара приговорили к 19 годам колонии за убийство шестилетней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В сентябре мужчина несколько раз ударил топором дочь знакомой, которая капризничала и просилась домой. Девочка скончалась, а также от удара топора пострадала ее мать. В итоге ребенок скончался по пути в реанимацию.

Поведение ребенка разозлило мужчину, и прямо на глазах у матери он схватил девочку за волосы, выволок на деревянный настил ограды дома, повалил на землю и ударил обухом топора не менее трех раз по затылку, — рассказали в прокуратуре.

Осужденный отказывался признавать свою вину. По словам матери погибшей, мужчина утверждал, что девочка может быть монстром.

Он говорил что-то про то, что монстров надо истреблять. Сказал, что надо ударить дочь по голове два раза и если она выживет, то она монстр. Я плакала и умоляла не убивать, — цитирует прокуратура показания женщины.

Ранее сообщалось, что в городе Адыгейске Республики Адыгея отец забил до смерти трехлетнюю дочку. Все тело девочки было синим от систематических побоев. Для убийства мужчина использовал ложку для обуви и шнур от телевизора.