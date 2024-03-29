«Если бы это был ребенок?»: курьер снес петербуржца на скорости 50 км/ч Курьер на скутере врезался в петербуржца на скорости 50 км/ч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разогнавший скутер до скорости 50 км/ч курьер снес выходившего из парадной мужчину. Инцидент произошел на Светлановском проспекте в Петербурге, передает 78.ru.

Буквально за несколько минут до меня выходил ребёнок на самокате. Что бы было, если бы это был ребенок или это был бы пенсионер какой-нибудь? — сказал потерпевший.

Ранее в Волгограде два курьера поссорились с коллегой из-за заказа и покусали его. Сотрудники доставки также сломали велосипед пострадавшего. Двое нападавших являются студентами-медиками, а потерпевший приехал в Россию из Туркменистана. Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали ему сотрясение мозга. Он отказался от помощи и решил лечиться самостоятельно.

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов предупредил, что летом 2024 года разница между ценами на продукты в магазине и доставке может вырасти до 15–20%. Эксперт связывает это с дефицитом трудовых ресурсов, в частности нехваткой курьеров. Компаниям придется повышать им зарплаты, а это неизбежно скажется на росте стоимости товаров в доставке, считает он.