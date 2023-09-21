Эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика в петербургском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика затянуло под эскалатор на станции метро «Удельная», пишет «Фонтанка». По информации издания, ребенка госпитализировали днем 21 сентября.

Врачи диагностировали у мальчика рваную рану правой кисти. Его поместили в отделение микрохирургии.

Как пишет 78.ru, ребенок просунул руку между ступенями и щетками эскалатора. По данным издания, малыш был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

В июне в метро Петербурга на станции «Владимирская» в полотно эскалатора затянуло ногу четырехлетнего мальчика, которого госпитализировали с глубокой рваной раной. После оказания медпомощи мальчика отпустили домой, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

В метро Москвы в июне руку мальчика затянуло в интроскоп с подвижной лентой для багажа, момент попал на видео. Мать ребенка позвала на помощь сотрудника подземки, который остановил аппарат.

В сентябре на станции «Ховрино» в Москве мужчина с самокатом разбил ногой створку турникета, столичная прокуратура публиковала видео с камер. Пассажира привлекли по статье о вандализме. Нарушитель пояснил, что в тот день у него было плохое настроение из-за ссоры с другом.