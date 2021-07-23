Ещё в одном регионе России ввели обязательную вакцинацию

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Обязательная вакцинация не менее 60% работников ряда сфер введена в республике Марий Эл. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач региона Светлана Булатова. Документ опубликован на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Вакцинации подлежат работники общепита, торговли, салонов красоты, ЖКХ, досуговых, развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, детских центров, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты.

Кроме того, привиться должны учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты вузов старше 18 лет, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Указанные категории граждан должны пройти полную процедуру вакцинации до 25 сентября. От прививок освобождаются те, кто имеет медицинские противопоказания.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию ввели власти Красноярского края и Камчатки. Накануне аналогичное решение было принято руководством Дагестана.

Зампред правительства Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином рассказала, что 17 российских регионов наиболее близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, 80% жителей всей страны будут иметь иммунитет к инфекции к 1 ноября.