Курская область вслед за другими регионами продлила нерабочие дни

Режим нерабочих дней до 12 ноября включительно продлили в Курской области. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт. Об этом он объявил в эфире телеканала «Россия 24».

Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим некоторую стабилизацию, мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября, — сказал губернатор.

Ранее стало известно о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября в Челябинской области. В Томской области локдаун будет действовать до 15 ноября.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома.

Новгородская область первой из регионов продлила режим нерабочих дней, а также приняла решение ужесточить существующие ограничения. Длинные выходные закончатся 12 ноября, при этом 13 и 14 ноября выпадают на субботу и воскресенье.

Также о возможном продлении нерабочих дней заявили в Ульяновской и Амурской областях, а также в Республике Коми. Губернатор Коми Владимир Уйба назвал ситуацию в регионе напряжённой, а уровень заболеваемости связал с низким уровнем вакцинации населения.