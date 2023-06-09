Еще один человек отравился «Мистером Сидром» в Курганской области

Фото: СК РФ

Еще один человек отравился «Мистером Сидром» в Шадринске Курганской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Мужчина был доставлен в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Как пишет канал, всего в Курганской области нашли больше 18 тысяч литров ядовитого алкоголя.

Представитель МВД Ирина Волк ранее заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.

Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем на территории России достигло 101 человека, умер 31 человек. На данный момент в медицинских учреждениях различных регионов России, включая Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области и Удмуртию, на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Из них состояние четырех человек оценивается как крайне тяжелое, еще 24 — как тяжелое.

Позже стало известно, что полиция задержала похитителей опасного спирта, который добавляли в «Мистер Сидр». Отец с сыном вынесли со склада МВД более шести тонн жидкости, им грозит до шести лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей.