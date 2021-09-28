Ещё два региона ужесточат ограничения из-за COVID-19

Власти двух российских регионов — Курской и Ростовской областей — ужесточают ограничения в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Речь идёт о запрете массовых мероприятий и возврате к дистанционной работе отдельных предприятий и организаций, передаёт РИА Новости.

В Курской области администрация рекомендовала образовательным организациям всех форм собственности запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

Занятия в кружках и секциях будут проводиться дистанционно. В детских школах искусств, музыкальных и художественных школах очно разрешено проводить только индивидуальные занятия, а групповые — удалённо.

Спортивные мероприятия в регионе, в том числе матчи профессиональных клубов будут проходить без зрителей. В соревнованиях на открытом воздухе разрешено принимать участие детям в возрасте от 14 лет, а в помещениях — от 16 лет. Для спортсменов из других регионов обязательно наличие отрицательного ПЦР теста.

В Ростовской области глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев порекомендовал предприятиям перевести на удалённую работу часть сотрудников. Это касается лиц в возрасте старше 65 лет, тех кто имеет хронические заболевания, а также работников, отсутствие которых на рабочем месте не влияет на производственный цикл.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае и Удмуртии власти вводят QR-коды для посещения мероприятий с большим скоплением людей, а также заведений общепита. Кроме того, не исключают возврата к системе QR-кодов в Москве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в правительственном штабе отмечают рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов. Он добавил, что региональные власти наделены особыми полномочиями по отслеживанию ситуации с COVID и связанные с этим решения они принимают самостоятельно.