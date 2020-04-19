Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Калужской области

https://static.news.ru/photo/0e43cbd8-8232-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калужской области от коронавирусной инфекции скончались две женщины. Общее число заболевших выросло на 40 человек.

Скончались 79-летняя жительница Людиновского района и 50-летняя жительница Боровского района. Обе имели ряд хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хронический пиелонефрит, — говорится в сообщении правительства региона.

Жительница Боровского района занималась самолечением дома. Только после ухудшения состояния она обратилась к медикам. Врачи диагностировали у неё двустороннюю пневмонию.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 215 человек, излечились 9 пациентов, число умерших возросло до 4 человек.

NEWS.ru писал, что в Кремле прогнозируют выход на плато по коронавирусу на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 42 853. Излечился 3291 человек, 361 умер.