Ещё четыре региона продлили майские выходные

В четырёх российских регионах объявлены дополнительные выходные в мае в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Так, в Башкирии и Татарстане нерабочим днём будет 13 мая, а в Крыму — 14 мая. В Дагестане
Ураза-байрам наступает после месяца Рамадан, который в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. В этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
Ранее власти восьми регионов страны приняли решение объявить нерабочим днём ещё и 11 число. Это сделано, чтобы люди могли отметить религиозные праздники — Радоницу у православных верующих и Ураза-байрам у мусульман. Выходным в связи с первым после Пасхи днём поминовения усопших 11 мая
Президент Владимир Путин некоторое время назад подписал указ, согласно которому нерабочими объявлены первые 10 дней мая. Решение было принято по инициативе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.
Как сообщалось, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, будут ли продлены нерабочие дни после 10 мая из-за роста числа заразившихся коронавирусом.