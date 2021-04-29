Ещё четыре региона продлили майские выходные

https://static.news.ru/photo/2f73d044-a916-11eb-871a-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В четырёх российских регионах объявлены дополнительные выходные в мае в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Так, в Башкирии и Татарстане нерабочим днём будет 13 мая, а в Крыму — 14 мая. В Дагестане объявили выходными оба этих дня.

Ураза-байрам наступает после месяца Рамадан, который в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. В этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

Ранее власти восьми регионов страны приняли решение объявить нерабочим днём ещё и 11 число. Это сделано, чтобы люди могли отметить религиозные праздники — Радоницу у православных верующих и Ураза-байрам у мусульман. Выходным в связи с первым после Пасхи днём поминовения усопших 11 мая объявили в Краснодарском и Ставропольском краях, в Пензенской и Саратовской областях. В Ставропольском крае Радоница установлена нерабочим днём региональным законодательством ещё в 2021 году. Аналогичные законы были приняты в 2012 году в Саратовской области и в 2015 году — в Пензенской. На Кубани подобное решение по сложившейся традиции принимают отдельными указами. В Адыгее решено сделать нерабочими и 11, и 13 мая — день окончания поста в месяц Рамадан. Выходным этот праздник также станет в Башкирии и Татарстане. В Крыму работать по этому случаю не будут 14 числа.

Президент Владимир Путин некоторое время назад подписал указ, согласно которому нерабочими объявлены первые 10 дней мая. Решение было принято по инициативе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщалось, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, будут ли продлены нерабочие дни после 10 мая из-за роста числа заразившихся коронавирусом.