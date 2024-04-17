Еще восемь энергетиков попали под арест по делу о хищении 2,8 млрд рублей Еще восемь энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 млрд рублей в Махачкале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще восемь энергетиков, в том числе замдиректора «Дагэнерго» Амирахмеда Зурканаева, арестованы по делу о хищении 2,8 млрд рублей, передает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы. Они проведут под стражей два месяца, до 16 июня 2024 года.

Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере — NEWS.ru.) — отметили в суде.

Ранее Советский районный суд Махачкалы информировал, что директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Тогда он был заключен под стражу на два месяца до 3 июня 2024 года. В суде пояснили, что следователи выясняют причины завышения объемов и стоимости выполненных работ и материалов и использования ненадлежащего оборудования при создании комплексной системы учета электроэнергии на объектах компании на территории Дагестана.

До этого сотрудники правоохранительных органов Дагестана провели обыск в компании «Дагэнерго». По его итогам Мухумаев был задержан. В пресс-службе предприятия уточнили, что обыски проводились из-за деятельности подозреваемого в другой организации.