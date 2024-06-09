Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Александр Гусев объявил о ракетной опасности в Воронежской области в 10:10. В своем Telegram-канале он призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто на улице, он посоветовал найти ближайшее здание или укрытие.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! — написал Гусев.

В 10:44 тревогу отменили. Об ударах по региону глава не сообщал, Минобороны РФ об атаках тоже не информировало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он рекомендовал гражданам укрыться в подвале. В 10:15 глава региона сообщил об окончании тревоги.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российской территорией. В ведомстве уточнили, что по два дрона уничтожено над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью.

8 июня глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил эту дату днем траура в память о жертвах обстрела Луганска. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. В регионе отменены все увеселительные мероприятия.