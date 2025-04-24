Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты Временные ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода, заявил пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры начали действовать в 02:50 по московскому времени в воздушной гавани Стригино.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены с 02.50 мск в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG), — написал Кореняко.

Соответствующие меры стали вынужденными. Такое решение Росавиация принимает для обеспечения безопасности полетов, что становится для агентства приоритетом.

Дополнительная информация о работе аэропорта будет сообщаться позже. Причины для принятия такого решения на данный момент не озвучивались.

Ранее сообщалось, что этой же ночью аналогичные ограничения вводились на территории аэропортов в Калуге и Подмосковья. Речь идет о воздушных гаванях Грабцево и Жуковский. Их закрыли последовательно в 00:45 и 01:00. Пока об открытии объектов не говорилось, причины также неизвестны.

Днем ранее в аэропорту Нижнекамска были введены такие же ограничения. При этом меры потребовалось приводить в действие на территории воздушной гавани дважды за сутки.