Еще в одном регионе России заявили о массовой рассылке повесток Оренбургский военком сообщил об отправке повесток в регионе для уточнения данных

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Жители Оренбургской области стали получать повестки для явки в военкомат с целью уточнения данных, заявил военный комиссар региона Дмитрий Киселев. По его словам, опубликованным на сайте правительства Оренбургской области, эта процедура носит плановый характер и к мобилизации никакого отношения не имеет.

Военкоматы регионов Российской Федерации рассылают повестки жителям. Цель мероприятия – уточнение персональных и специальных данных воинского учета: состав семьи, состояние здоровья, уровень образования и другие факторы, которые влияют на призыв гражданина, находящегося в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации. Это необходимая плановая процедура и к мобилизационным мероприятиям никакого отношения не имеет, — сказал Киселев.

Он отметил, что вся информация после уточнения данных будет занесена в электронную систему учета с целью избежать ошибок при проведении мобилизации. Оренбургский военком заявил, что предоставление личных данных в военкоматы является обязанностью каждого гражданина.

Ранее сообщалось, что по всей России мужчины начали получать повестки от военкоматов, хотя официально об их рассылке было объявлено только в Воронежской, Пензенской, Липецкой и Ярославской областях. По заверениям местных властей, речи о новой мобилизации сейчас не идет, а повестки раздают для актуализации данных.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что вторая волна мобилизации в администрации президента не обсуждается. Об этом же заявили и в Госдуме. Замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев подчеркнул, что новая волна мобилизации не планируется, а все слухи об этом являются фейками.