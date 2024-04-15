Еще в одном регионе мигрантам запретили работать в такси В Новосибирской области иностранцам запретили работать в такси

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В Новосибирской области установили запрет на 2024 год привлекать иностранных граждан для работы в такси, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова опубликовали на сайте облправительства. Также мигранты не смогут работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, — говорится в документе.

В постановлении сказано, что решение принято для обеспечения безопасности жителей Новосибирской области и приоритетного трудоустройства россиян. Работодатели обязаны исполнить его в течение двух месяцев.

Ранее самарские власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.