Еще три украинских беспилотника уничтожили над Смоленской областью МО: силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Смоленской областью

Фото: МО РФ

Три украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать Смоленскую область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все аппараты были уничтожены.

Около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области, — сообщает министерство.

Перед этим министерство обороны России сообщило об уничтожении одного украинского беспилотника над Смоленской областью. По словам представителя ведомства, БПЛА был самолетного типа.

Кроме того, российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области. По данным МО России, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.

Ранее ВСУ 10 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории республики 40 боеприпасов. В СЦКК уточнили, что восемь обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, еще два — на Донецком. В результате украинских атак в республике пострадал по меньшей мере один человек.