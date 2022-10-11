Еще одной категории россиян предоставили бронь от мобилизации Оленеводов из НАО освободили от мобилизации

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Оленеводы из Ненецкого автономного округа будут полностью освобождены от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, заявил губернатор региона Юрий Бездудный. По его словам, данная отрасль является жизненно важной для региона и специалисты очень нужны на рабочих местах, передает 29.RU

Оленеводство — это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО, — подчеркивает Бездудный.

Также губернатор рассказал, что дети участников специальной военной операции на Украине из НАО будут обеспечены бесплатным горячим питанием в местных учебных заведениях.

Ранее Российский книжный союз попросил у Минпромторга предоставить отсрочку от мобилизации для специалистов полиграфической сферы. Представители РКС подчеркнули, что отрасль переживает дефицит кадров, а в случае призыва действующих сотрудников предприятия могут оказаться в простое или полностью остановиться.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидности.