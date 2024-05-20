Еще одному российскому региону угрожает атака БПЛА Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал он.

Ранее режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность, подчеркнул он.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что линия электропередачи была повреждена в поселке Поныри в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, населенный пункт остался без света, аварийные бригады оперативно приступили к восстановлению электроснабжения.

Ранее также было нарушено электроснабжение в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики после обстрела со стороны ВСУ. Во время атаки повреждение получили линии электропередачи, пояснил глава города Иван Приходько.