Еще одной беременной жене мобилизованного предложили сдать детей в детдом Власти Новокузнецка предложили беременной жене мобилизованного сдать в детдом двоих детей

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Власти Новокузнецка предложили беременной жене мобилизованного, сдать в детский дом двоих детей, сообщает «Осторожно, новости». Девушка просила чиновников помочь вернуть супруга домой на время родов и восстановления после них, поскольку других родственников, которые могли бы ухаживать за детьми, у семьи нет: женщина круглая сирота, а ее свекровь живет в другом городе.

Органами соцзащиты было предложено оформить детей в центр временного размещения несовершеннолетних на период нахождения в роддоме. Я не могу так поступить с родными детьми, так как дети, которые всегда воспитывались в семье, не могут находиться в подобных учреждениях, — сказала Анастасия.

Анастасия З. воспитывает 11-летнюю и пятилетнюю дочерей — старшая дочь от первого брака девушки. Как рассказывает женщина, до мобилизации ее муж работал подземным электрослесарем на шахте, а когда она была беременна на 17 неделе, его мобилизовали. Старшая дочь от первого брака в школе получает льготы за отчима.

По словам Анастасии, супругу отказываются предоставлять отсрочку от мобилизации, поскольку «у него будет двое детей, а не трое». Женщина обращалась к военкому Кемеровской области, в прокуратуру, Минобороны РФ, омбудсмену по правам ребёнка Кемеровской области и к депутатам Госдумы, из которых откликнулся только Николай Новичков, однако проблема не решилась.

Единственный вариант, предложенный соцзащитой, — отправить детей в центр временного размещения несовершеннолетних. Чиновники объяснили женщине, что в регионе нет детских садов и роддомов, где могли бы остаться дети, а перинатальный центр, по словам одной из сотрудниц ведомства, и вовсе закрывается.

Ранее в Липецке произошла похожая ситуация. Беременной Татьяне Муковниной, супруга которой мобилизовали, оказалось не с кем оставить четырехлетнего сына на время пребывания в роддоме. В ответ на просьбу о помощи чиновники посоветовали отдать мальчика на время в кризисный центр, то есть, как полагает женщина, в детский дом. После огласки власти региона обратились в Минобороны, чтобы на время вернуть мужа Муковниной «на гражданку». По последним сведениям депутата Госдумы Анны Кузнецовой, мужчине дадут отпуск.