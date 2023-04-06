Еще одного участника банды Басаева и Хаттаба задержали в России ФСБ задержала бывшего участника банды Басаева и Хаттаба в Карачаево-Черкесии

Фото: ФСБ РФ

Абдуллялим Джумагишиев

В Карачаево-Черкесии задержан бывший участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастный к убийству российских военных в Чечне в 1999 году, сообщила ФСБ России. Нападение было совершено у станицы Червленной Шелковского района республики 4 октября 1999 года, в результате атаки были убиты 15 российских военнослужащих.

В Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ, — говорится в сообщении ФСБ.

Следственные органы предъявили Джумагишиеву обвинение по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По решению суда обвиняемого заключили в СИЗО.

Столкновение у Червленной произошло 4 октября 1999 года. Бандформирования Басаева и Хаттаба из засады атаковали колонну военнослужащих 225-го гвардейского мотострелкового Волгоградско-Корсуньского полка. Боевики убили 15 военных, еще 28 были ранены.

По данным СК, в 1998 году задержанный добровольно вступил в банду во главе с Басаевым и Хаттабом и принимал активное участие в совершении тяжких преступлений.

С участием обвиняемого проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление его роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе, — говорится в заявлении СК.

В ноябре 2022 года сотрудники ФСБ и СК задержали двух других участников банды Басаева и Хаттаба, в августе 1999 года совершивших нападение на территории Ботлихского района Дагестана. Тогда погибли более 280 человек, свыше 800 были ранены, среди них военнослужащие, правоохранители и гражданские лица.