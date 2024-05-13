Еще одно тело погибшего достали из-под завалов в Белгороде МЧС РФ: тело 14-го погибшего нашли в завалах дома после обстрела Белгорода ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Спасатели достали из-под завалов многоэтажного жилого дома, пострадавшего после удара Вооруженных сил Украины, тело 14-го погибшего, пишет пресс-служба МЧС России. Работы на месте происшествия продолжаются.

МЧС России: найден еще один погибший. Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» передавал, что под завалами обрушившегося в Белгороде подъезда дома может находиться до 20 человек. Уточнялось, что после удара были госпитализированы 11 человек, двое из которых несовершеннолетние. Также канал предупреждал, что существует угроза обрушения соседних конструкций, поэтому спасатели приступили к эвакуации.

Пресс-служба Минобороны РФ объяснила, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. Массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Кроме того, МЧС информировало, что произошло повторное обрушение жилого дома, пострадавшего от обстрела. Никто из сотрудников ведомства при этом не пострадал. В ведомстве подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.