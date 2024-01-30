Еще одно село Белгородской области попало под огонь ВСУ Гладков: село Дроновка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Дроновка в Белогородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. За последние несколько часов этот населенный пункт стал третьим, попавшим под обстрел ВСУ.

Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждено одно частное домовладение: посечены кровля, фасад и забор. Подомовой обход территории продолжится в светлое время суток, — уточнил Гладков.

Также атаке подверглось село Старый Хутор Валуйского городского округа. Губернатор уточнил, что в результате действий украинского дрона-камикадзе повреждения получил легковой автомобиль. Среди людей пострадавших нет.

До этого под обстрелом оказалось село Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области. Гладков уточнил, что обошлось без пострадавших.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Мокрая Орловка в Белгородской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадала мирная жительница. Кроме того, были зафиксированы повреждения в частных домовладениях.

Губернатор подчеркнул, что в двух домовладениях посечены фасады и заборы, выбиты окна, а также повреждена линия газоснабжения. Сотрудники аварийной компании уже устранили последствия атаки.