Еще один российский регион сообщил о подавлении БПЛА Губернатор Артамонов: БПЛА обнаружен и подавлен в Липецкой области

Фото: МО РФ

Российский силы противовоздушной обороны в Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, ни одно из зданий не повреждено.

БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе. Пострадавших и разрушений нет. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, — сообщил Артамонов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ несколькими беспилотниками атаковали село Муром в Шебекинском районе. Никто не пострадал, однако в одном из частных домовладений после удара начался пожар. По его словам, второе взрывчатое устройство с дрона не сдетонировало.

До этого Украина взяла на себя ответственность за массированные удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов в Ростовской области, сообщение об этом опубликовало ГУР Минобороны страны. Ведомство также опубликовало фрагмент видео, где, предположительно, запечатлен момент атаки на объект. При этом власти области заявили, что информация о подрыве нефтепровода не соответствует действительности.