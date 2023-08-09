Еще одна школа пострадала после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадало здание школы №19. В образовательном учреждении рассказали NEWS.ru, что в некоторых кабинетах выбиты стекла, пострадавших нет.

У нас пострадавших нет, есть повреждения зданий, окна лопнули. В школу скоро приедет замглавы администрации, ждем, — рассказали в школе №19.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел днем 8 августа. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после взрыва в районную больницу поступили 43 человека, шестеро из них в реанимации, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. К эвакуации пострадавших привлечены средства санавиации.

На заводе разрушен один цех, второй получил частичные повреждения. Во многих цехах выбиты стекла и разрушены фасады. Повреждения также получили еще три социальных учреждения: спорткомплекс «Луч», школа №21, Сергиево-Посадский колледж, а также около 20 многоквартирных домов.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что версия об атаке беспилотников на территорию Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде не нашла своего подтверждения. По ее словам, взрыв произошел в результате возгорания на складе пиротехники.