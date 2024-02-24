Еще одна пассажирка такси обвинила задержанного водителя в изнасиловании «Фонтанка»: в Петербурге вторая женщина заявила об изнасиловании таксистом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще одна петербурженка обвинила задержанного полицией таксиста, в изнасиловании, пишет «Фонтанка». 45-летняя предпринимательница утверждает, что 32-летний водитель, которого уже задержали по делу об изнасиловании, надругался над ней на Пулковском шоссе на заднем сиденье его Skoda Rapid, предварительно заблокировав двери.

По словам пострадавшей, инцидент произошел неделю назад. Издание отмечает, что подозреваемым оказался все тот же гражданин Туркмении, который приехал в Россию учиться, но в итоге занялся извозом.

Мужчину задержали 21 февраля после заявления другой петербурженки. 43-летняя заместитель директора познакомилась с подозреваемым в интернете. Фигурант представился Амиром и приехал к дому женщины, где в машине изнасиловал ее.

Ранее мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину в Мурино Ленинградской области. Замдиректора пошла на свидание, но новый знакомый принудил ее к сексу в своей машине недалеко от дома, о чем она заявила в полицию. Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Предварительно, он уже судим за подделку документов.

19 февраля стало известно, что в Кирове преподавателя обвиняют в домогательствах к школьницам-близняшкам во время платных занятий. По данным СМИ, против учителя возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.