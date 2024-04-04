Еще одна иностранка пострадала после удара БПЛА по общежитию в Татарстане Число пострадавших из-за удара БПЛА по общежитию в Татарстане выросло до 14

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Число пострадавших из-за удара БПЛА по общежитию в Татарстане возросло до 14 человек, сообщил Telegram-канал Baza. Травмы получила еще одна иностранка.

Врачи диагностировали травму головы у 21-летней Фариматы Судиб. Она имеет гражданство Мали.

Власти Татарстана ранее сообщали, что утром 2 апреля на предприятия в Нижнекамске и Елабуге была совершена атака несколькими беспилотниками. Серьезных разрушений нет, на предприятиях не нарушен технологический процесс. В Елабуге удар нанесен по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».

Позже журналисты восстановили хронологию нападения. Первый атаковавший Татарстан беспилотник заметили в небе над Саранском в 03:10. Через час он упал на территории завода в Нижнекамске. Обломки аппарата попали в трубу со сжатым кислородом, но атака не повлияла на работу предприятия. Второй дрон взорвался у здания общежития «Алабуга Политех». Размах крыльев аппарата составлял пять метров.

Третий беспилотник ударился о стену общежития, но два боеприпаса на его борту не взорвались. Осколками повредило фасады нескольких корпусов. Всего Татарстан атаковали четыре БПЛА. Один из летевших на завод в Нижнекамске беспилотник-камикадзе был остановлен защитными тросами.