Еще один взрыв прогремел в районе аэропорта в Пскове SHOT: еще один взрыв прогремел в районе аэропорта в Пскове

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил о новом взрыве в районе аэропорта в Пскове. По данным канала, он прогремел уже после того, как там возник пожар. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Источник NEWS.ru ранее рассказал, что загорелось хранилище топлива, которое находится в районе городского аэропорта. Глава региона Михаил Ведерников у себя в Telegram-канале указал, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента.

Telegram-каналы сообщали о том, что произошло не менее 13 взрывов. Взрывы могли произойти после возможной атаки беспилотного летательного аппарата.

ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил, что власти ограничили воздушное пространство для полетов самолетов над Псковом и областью. По данным онлайн-табло, гражданских рейсов в ночь на среду, 30 августа, запланировано не было.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что четыре самолета повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В настоящее время на месте налета украинских беспилотников продолжается пожар. Уточняется, что повреждения получили самолеты Ил-76.