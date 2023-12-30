Еще один вражеский беспилотник уничтожен над Брянском Богомаз: силы РЭБ уничтожили беспилотник над Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли новую попытку атаки на Брянск, в результате был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Пресечена очередная атака украинских террористов. Над городом Брянском подразделениями РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

Богомаз также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона.

Ранее губернатор сообщил, что в Брянской области система ПВО сработала в пятый раз за сутки. По его данным, в результате были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь в Минобороны рассказали, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. В министерстве подчеркнули, что Киев при помощи беспилотного летательного аппарата пытался атаковать объекты на территории России. Кроме того, силы ПВО сбили два украинских беспилотника над полуостровом Крым.