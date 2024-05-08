Еще один российский регион подвергся обстрелу ВСУ ВСУ совершили обстрел села Лемешовка Брянской области

Фото: МО Украины

ВСУ совершили обстрел села Лемешовка Севского района Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В результате обстрела частично повреждены два жилых домовладения и два легковых автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — сказал Богомаз.

Некоторое время назад ВСУ атаковали село Малиновка Белгородской области дроном-камикадзе. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения получил грузовой автомобиль, на месте ЧП работают оперативные службы. Никто из мирных жителей не пострадал.

7 мая Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области. Под обстрелом оказался город Шебекино, никто из жителей села не пострадал, однако повреждения получили объекты на промышленном предприятия.

До этого украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, информировал губернатор Евгений Балицкий. Минобороны России не комментировало эти данные. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.