Еще один российский регион отказался от праздничных салютов на День Победы Губернатор Кобзев: в Иркутской области не состоится праздничный салют на 9 мая

Праздничные фейерверки в Иркутской области на День Победы отменены из-за «общей совокупности обстоятельств», сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он добавил, что центральный штаб «Бессмертного полка» России также отказался от проведения шествия в очном формате в этом году.

Оргкомитетом было принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня Победы на территории региона. Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера, — написал он.

Также Кобзев отметил, что в стране не состоится шествие «Бессмертного полка». Как объяснил глава региона, центральный штаб проведет его в заочном формате в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

Ранее от проведения парада и праздничных салютов на 9 мая отказались в Саратовской области, Крыму, Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.