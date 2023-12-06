Еще один российский регион отказался от массовых мероприятий в Новый год Власти Краснодарского края отменили массовые мероприятия в новогодние праздники

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Власти Краснодарского края отказались от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники и Рождество, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. По словам главы региона, которые приводятся на официальном сайте администрации края, в местах большого скопления людей будет усилена охрана.

Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи, — сообщил Кондратьев.

Губернатор отметил, что во время праздников необходимо сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. К охране общественного порядка в Краснодарском крае привлекут более 9,3 тысячи казаков. Также дополнительно будут организованы оперативные группы в войсковом правлении и отделах в муниципалитетах.

Ранее об отмене массовых мероприятий в Новый год сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил, что приоритетом является безопасность республики и ее жителей. При этом, по словам губернатора, для граждан постараются создать праздничное настроение.