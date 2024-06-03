Еще один российский губернатор может уйти в отставку «Ведомости»: глава Республики Алтай Хорохордин может покинуть свой пост

Глава республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время может покинуть свой пост, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что срок его полномочий подходит к концу, однако глава региона пока не встречался с президентом Владимиром Путиным для обсуждения своего переизбрания.

Выборы губернатора в Алтае запланированы на сентябрь 2024-го. Хорохордин возглавил регион в 2019 году.

С 2002 по 2006 год Хорохордин работал в аппарате полпреда президента в ЦФО, после чего до 2011 года числился в управлении главы государства по внутренней политике. Впоследствии Хорохордин работал вместе с Владиславом Сурковым в Белом доме и был заместителем руководителя его секретариата.

31 мая Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио главы региона назначен Вячеслав Федорищев.

Азаров уже сообщал об уходе с поста главы региона в видеообращении. В ролике он отметил, что завершен большой этап работы. По его словам, основные цели, которые были определены шесть лет назад, достигнуты. Азаров подчеркнул, что принял решение завершить свою работу в должности губернатора.

Пост главы региона он занимал с сентября 2017 года. До этого Азаров являлся главой Самары и членом Совета Федерации от области.