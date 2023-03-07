Еще один регион запретил запуск беспилотников В Пензенской области запретили запуск беспилотников

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Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели в Пензенской области, сообщили ТАСС в Министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона. Исключение сделали для беспилотников, которые используют органы государственной власти, местного самоуправления и подведомственные им организации.

На основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов, — говорится в сообщении.

При этом физические лица и компании смогут использовать беспилотники только по договору с органами госвласти и местного самоуправления, а также подведомственными им организациями.

Ранее оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе. Ограничение будет действовать до снятия режима «Уровень базовой готовности».

28 февраля сообщалось о закрытии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неопознанного летающего объекта. Все самолеты, выполняющие рейсы через воздушное пространство Ленинградской области, развернули в обратном направлении. Минобороны РФ позднее сообщило, что небо на городом было закрыто из-за тренировки противовоздушной обороны Западной зоны.