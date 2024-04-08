Еще один регион России рискует уйти под воду Власти Курганской области ввели режим ЧС в Звериноголовском районе из-за паводка

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Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Звериноголовского муниципального округа в Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол возникла угроза подтопления шести населенных пунктов.

Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введен на территории Звериноголовского муниципального округа. <...> В результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населенных пунктов — с. Прорывное, с. Озерное, с. Звериноголовское, д. Верхняя Алабуга, с. Бугровое, д. Редуть, — сказано в сообщении.

Жителей района призвали собрать ценные вещи, документы и мебель и заранее эвакуироваться. На территории Курганской области действует введенный губернатором Вадимом Шумковым режим повышенной готовности.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Шумковым и губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава государства обсудил с ними развитие ситуации с паводками в контексте ожидаемого повышения уровня воды в реках. Во время беседы российский лидер и главы регионов признали неизбежность затоплений на фоне увеличения сброса воды на гидротехнических сооружениях.