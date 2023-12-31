Еще один регион отменил праздничные салюты из-за трагедии в Белгороде Власти Камчатки сообщили об отмене праздничных салютов из-за обстрела Белгорода

Фото: t.me/bryzgin_pk

Праздничные новогодние фейерверки отменены в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Палане из-за событий в Белгороде, сообщил мэр Константин Брызгин в Telegram-канале. При этом он добавил, что власти не станут лишать людей новогодней программы. В частности, ночью на площади будет транслироваться поздравление от воинов с передовой.

Фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре города пройдет. Те, кто придет в новогоднюю ночь на площадь, увидят поздравление наших воинов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам СВО, — написал Брызгин.

Праздничные гулянья в знак солидарности с Белгородом ранее отменили в Магадане. Мэр города Юрий Гришан посчитал неуместным веселиться после случившегося.

Такое же решение принял глава Благовещенска Олег Имамаев. Он предложил горожанам отметить Новый год с семьей. При этом салют отменять не стали.

По последним данным, в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря погибли 22 человека. Число пострадавших составило 109 человек. Свыше 20 из них находятся в тяжелом состоянии, их готовят к транспортировке в федеральные клиники. Более 380 квартир повреждены, осколки задели 30 многоэтажек.