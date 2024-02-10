Еще один концерт Лолиты в России может сорваться 59.RU: продажа билетов на концерт певицы Лолиты в Перми приостановлена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

В Перми приостановили продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской, сообщает портал 59.RU. Выступление должно было состояться 19 марта на сцене ДК имени Солдатова.

Продажу билетов приостановили. Отменят или перенесут концерт Лолиты, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг это произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей, — говорится в сообщении.

В январе стало известно, что все 10 подмосковных концертов Лолиты были отменены. Об этом заявила сама певица, уточнив, что мероприятия должны были состояться в рамках юбилейного тура в феврале. Они должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуево и других городах. Все площадки уже разместили информацию об отмене концертов на своих сайтах.

Ранее сообщалось, что Лолита потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов после ее участия в «голой» вечеринке. За каждое из 10 отмененных выступлений она получала не менее 3 млн рублей.