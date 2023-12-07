Еще один фигурант появился в деле об отравлении метадоном в Астрахани Волк: полиция задержала еще одного подозреваемого в сбыте метадона в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Астрахани полицейские задержали еще одного подозреваемого по делу о массовом отравлении метадоном, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Он стал четвертым фигурантом, задержанным в этом городе. Ранее астраханский суд отправил под стражу трех человек, которые могут быть причастны к сбыту наркотиков.

Астраханские полицейские установили и задержали еще одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном, — сказала Волк.

Первые пострадавшие стали поступать в больницы Астрахани днем 18 ноября. У всех в крови был обнаружен метадон. По имеющимся данным, пострадавшими числятся 25 человек. Три человека — 29-летний житель из Ленинского района и две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов Астрахани — скончались.

Отравившиеся метадоном в Астрахани рассказали следователям, что рассчитывали купить мефедрон. Вещества похожи по виду, но у них имеется значительная разница в дозировке. Позднее региональное управление МВД сообщило, что астраханцы могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Вскоре правоохранители задержали троих подозреваемых по делу об отравлении наркотиками, суд Астрахани арестовал их на два месяца.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.