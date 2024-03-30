Частный дом пострадал в результате обстрела села в Белгородской области Гладков: снаряд ВСУ попал на территорию частного дома в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Один из снарядов ВСУ при обстреле Белгородской области попал в хозяйственные постройки частного дома в селе Дроновка, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто из местных жителей не пострадал в ходе атаки украинских военных.

Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении осколками снаряда повреждены летняя кухня и сарай, — отметил он.

Губернатор уточнил, что специалисты продолжают подомовый обход территории для мониторинга обстановки в области. Также Гладков сообщил, что между селами Красное и Вознесеновка украинские военные атаковали движущийся автомобиль. На него с дрона был сброшен взрывной снаряд — у машины повреждены стекла, бампер и фары. Никто из находившихся внутри авто не пострадал.

Ранее в Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ, в результате которого пострадали четыре человека. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, удар по области был нанесен с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, две из четырех ракет были сбиты средствами ПВО. Глава области подчеркнул, что Киев продолжает удивлять «бессмысленной жестокостью» в отношении мирного населения.