Еще один человек пострадал при обстреле Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

При обстреле Белгородской области пострадал еще один мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, врачи Центральной районной больницы оценивают состояние раненого как средне тяжелое.

В ЦРБ доставлен еще один пострадавший — мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести, — написал Гладков.

Он уточнил, что в результате повторного обстрела повреждена кровля частного дома.

Напомним, снаряды, выпущенные со стороны ВСУ по Шебекино, попали в торговый центр, в результате чего здание загорелось. Среди пострадавших изначально был один мужчина, его ранило осколками.

20 февраля под обстрел со стороны Украины попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Гладков сообщал, что в результате удара ВСУ никто не пострадал, при этом были повреждены несколько частных домов, также разрушения получили несколько предприятий. После прилетов в Вознесеновке начали эвакуацию жителей. В тот же день губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском округе пострадал мужчина, также ранения получила женщина, которая впоследствии скончалась в больнице.