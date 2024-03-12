Еще один беспилотник сбили в небе над российским регионом Минобороны: над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны России сбили еще один беспилотный летательный аппарат украинских войск в небе над Курской областью, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, атака произошла в 07:00 мск. Информация о пострадавших не поступала.

12 марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — заявили в ведомстве.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал на объект топливно-энергетического комплекса в городе. По его словам, из расположенных неподалеку многоэтажных зданий эвакуировали 17 человек, людей доставили в пункт временного размещения.

Также Минобороны России уведомляло, что российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 25 украинских беспилотников над территорией страны. Дроны перехватили над Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и Тульской областями.